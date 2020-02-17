Путин скорее отдаст Кремль, чем Крым – Сенцов

Президент России Владимир Путин никогда не отдаст Крым, это невозможно, и даже более вероятно, что он отдаст Кремль. Так считает освобожденный из тюрьмы РФ режиссер Олег Сенцов, передает "Украинская правда".

"Тут нужно понимать, что Путин Крым не отдаст, это невозможно. Он проще отдаст Кремль, чем отдаст Крым", - сказал Сенцов.

По его мнению, и возвращения оккупированных районов Луганской и Донецкой областей на наших условиях ждать не стоит.

"Нужно давить – это единственная стратегия как Украины, так и мирового сообщества. Мы должны на него давить, не дать ему стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри России", - считает Сенцов.

Украинец уверен, что путинский режим рано или поздно прекратит существование, поскольку построен на запугивании, давлении и неправде.

"Он (Путин, - ред.) либо может умереть, либо возможна ситуация с дворцовым переворотом, - рассказал Сенцов. - 2024 год впереди, его могут просто "отжать", потому что он стареет, дряхлеет".

Или же, добавляет Сенцов, сами жители России могут однажды "все понять". Как пример Сенцов напомнил внезапный для населения развал СССР или же непредвиденное отречение царя в 1917 году.

"Любой человек, пришедший на смену Путину, будет вынужден искать поддержки за рубежом, чтоб опереться на их политическое влияние и поддержку, потому что внутри страны у него не будет такого, - пояснил Сенцов. - И в этой ситуации мы можем при помощи западных партнеров занять жесткую позицию по непризнанию новой власти без возврата наших территорий".

Ранее "Комментарии" написали, что Сенцов в ООН призвал бороться за освобождение украинских политзаключенных.



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