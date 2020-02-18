Зеленский экстренно созывает заседание СНБО из-за ситуации на Донбассе

В Офисе президента анонсировали заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Зеленского.

Отмечается, что заседание состоится при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

В сообщении пресс-службы не указано в связи с чем собирается СНБО.

Брифинг по итогам заседания назначен на 12:00.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 февраля в районе Золотого идет ожесточенный бой: боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта. Оккупанты вели обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.







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