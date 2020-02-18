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Зеленский экстренно созывает заседание СНБО из-за ситуации на Донбассе

Сегодня состоится заседание СНБО с участием руководства Генштаба ВСУ, МВД и СБУ

сегодня, 10:41 498
Автор:

• Наталья Шевченко

Зеленский экстренно созывает заседание СНБО из-за ситуации на Донбассе

В Офисе президента анонсировали заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Зеленского. 

Отмечается, что заседание состоится при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. 

В сообщении пресс-службы не указано в связи с чем собирается СНБО. 

Брифинг по итогам заседания назначен на 12:00.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 февраля в районе Золотого идет ожесточенный бой: боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта. Оккупанты вели обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



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Источник: https://comments.ua/
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