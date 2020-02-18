Названа астрономическая сумма, которую потратили на создание приложения «Дiя»

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что разработка приложения по предоставлению госуслуг онлайн "Дія" обошлась государственному бюджету в 25 млн 580 тыс. грн. Об этом он написал в Telegram.

В частности, Гончаренко опубликовал копию ответа Министерства цифровой трансформации на соответствующий запрос комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

"25 580 000 гривен — вот цена цифровой трансформации от Зе-команды. Именно столько средств было выделено на разработку и реализацию "Дії", — подчеркнул Гончаренко.

Кроме того, Гончаренко назвал размеры окладов, полученных сотрудниками госпредприятия "Дія", которое было создано для разработки одноименного мобильного приложения.

"Генеральный директор этого "хлебного" государственного предприятия, например, имеет должностной оклад 100 000 гривен, его зам — 90 000. Всего заработный фонд только самой администрации составляет более 600 000 гривен", — указал Гончаренко.

Как сообщало издание "Комментарии", 6 февраля президент Владимир Зеленский представил мобильный сервис "Дія" в рамках реализации программы "Государство в смартфоне".

По словам президента, на создание сервиса ушло полгода и приложение уже доступно в Apple Store и Google Play. Благодаря ему, в частности украинцы могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

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