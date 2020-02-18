Глава Генштаба Хомчак раскрыл подробности боя на Донбассе

Незаконные вооружения ОРДЛО сегодня около 5:00 открыли артиллерийский огонь со всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад. Подразделения этих бригад смогли отбить атаку. Об этом на брифинге по результатам внепланового заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщил начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.



Глава Генштаба отметил, что основной бой завязался на наблюдательном посту 72-й отдельной механизированной бригады. Украинские военные согласно статье 51 статута ООН дали адекватный ответ со всего вооружения, которое необходимо было использовать. В итоге, на данный момент все позиции находятся под контролем украинских войск.

Около 10:00 противник сам запросил режим тишины. Сейчас проводятся совместные переговоры для того, чтобы наша сторона могла забрать своего военного, которого убили, а противник мог забрать своих погибших. В результате боя погиб один украинский военнослужащий, трое ранены и двое контужены. Пострадавшие сейчас находятся в больнице и им оказывают помощь. По данным Генштаба со стороны ОРДЛО погибли 4 человека, еще 6 ранены.

Руслан Хомчак отметил, что на данный момент огонь прекратился и ситуация стабильна. Все резервы работают согласно ранее принятым решениям и согласно всем планам.

Ранее "Комментарии" писали, что в Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе, который сегодня утром начали боевики.

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