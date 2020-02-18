Глава Генштаба Хомчак раскрыл подробности боя на Донбассе

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Незаконные вооружения ОРДЛО сегодня около 5:00 открыли артиллерийский огонь
со всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад.
Подразделения этих бригад смогли отбить атаку. Об этом на брифинге по результатам
внепланового заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)
сообщил начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.
Глава Генштаба отметил, что основной бой завязался на наблюдательном посту
72-й отдельной механизированной бригады. Украинские военные согласно статье 51
статута ООН дали адекватный ответ со всего вооружения, которое необходимо было
использовать. В итоге, на данный момент все позиции находятся под контролем украинских
войск.
Около 10:00 противник сам запросил режим тишины. Сейчас проводятся
совместные переговоры для того, чтобы наша сторона могла забрать своего военного,
которого убили, а противник мог забрать своих погибших. В результате боя погиб
один украинский военнослужащий, трое ранены и двое контужены. Пострадавшие
сейчас находятся в больнице и им оказывают помощь. По данным Генштаба со
стороны ОРДЛО погибли 4 человека, еще 6 ранены.
Руслан Хомчак отметил, что на данный момент огонь прекратился и ситуация
стабильна. Все резервы работают согласно ранее принятым решениям и согласно
всем планам.
Ранее "Комментарии" писали, что в Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе, который сегодня утром начали боевики.
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