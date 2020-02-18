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В Евросоюзе требуют от России "унять" боевиков Донбасса

Представитель ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Кремль воздействовать на подконтрольных ему террористов на востоке Украины

сегодня, 20:20 234
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Евросоюзе требуют от России "унять" боевиков Донбасса

Европейский союз призывает Российскую Федерацию немедленно повлиять на подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на сообщение  главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.

По его словам, сегодняшнее наступление боевиков вызывает у ЕС крайнюю тревогу. Маасикас отметил, что такие действия НВФ полностью противоречат согласованному режиму прекращения огня, которое еще не было полностью соблюдено.

"Полная реализация Минских соглашений и мер, согласованных на саммите в Нормандии в Париже, имеет решающее значение. Евросоюз ожидает от России полного и немедленного использования своего влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - обозначил Маасикас.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об утреннем обстреле украинских позиций на Донбассе, который привел к потере бойца и десяткам ранений.

"Российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мин из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в районе Новотошковское оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка", - указано в сообщении Штаба операции объединенных сил на Донбассе.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/es-prizvali-rf-povliyat-podkontrolnyh-ey-1582046069.html
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