Танки и ствольная артиллерия: штаб ООС уточнил информацию о наступлении боевиков

Штаб операции объединенных сил на Донбассе обнародовал подробности утреннего наступления террористов на Донбассе.

Отмечается, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный.

"Российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мин из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в районе Новотошковское оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что в наступлении принимали участие диверсионно-разведовательные группы террористов.

Ранее в штабе ООС подтвердили, что в результате боев один украинский воин погиб и еще четверо получили ранения.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 февраля в районе Золотого произошел ожесточенный бой : боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта. Оккупанты вели обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе.



Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением в связи с атакой террористов. По его словам, "армия сильно ответила" на провокацию.





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