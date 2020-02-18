Танки и ствольная артиллерия: штаб ООС уточнил информацию о наступлении боевиков

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Штаб операции объединенных сил на Донбассе обнародовал подробности утреннего наступления террористов на Донбассе.
Отмечается, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный.
"Российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мин из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в районе Новотошковское оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в наступлении принимали участие диверсионно-разведовательные группы террористов.
Ранее в штабе ООС подтвердили, что в результате боев один украинский воин погиб и еще четверо получили ранения.
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