"Армия сильно ответила": Зеленский о наступлении на Донбассе

Сегодняшнее провокационное наступление боевиков украинские бойцы смогли достойно отразить, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время брифинга Совета национальной безопасности Украины относительно эскалации на Донбассе.

По мнению украинского лидера, при помощи сильной армии Украине удастся прийти к миру.

"У нас мощная армия. Провокации бывают. Армия соответственно сильно ответила. Но не смотря на это, я хочу вам сказать, что ситуация полностью контролируется", - сообщил глава государства.

Как отметил президент, сегодняшняя провокация не изменит курс относительно того, что Украина приближается к прекращению войны и наступлению мира. Кроме того, гарант выразил соболезнования близким одного погибшего украинского защитника, а раненым пожелал поскорее выздороветь.

Напомним, Зеленский экстренно созвал заседание СНБО из-за ситуации на Донбассе. Сегодня оккупанты активно вели огонь неподалеку Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вильного.





Ранее портал "Комментарии" информировал, что в Кремле прокомментировали действия боевиков на Донбассе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!