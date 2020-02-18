В Кремле высказались о наступлении боевиков на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не в курсе деталей наступления так называемых "ЛДНР" на Донбассе сегодня. Об этом сообщают российские СМИ.

Как заявили в Кремле, они не знают, "что спровоцировало" сегодняшнее обострение на линии фронта.

"Мы не располагаем деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение", - говорит Песков.

Также там выразили сочувствие из-за погибших с обеих сторон и планируют вскоре прояснить детали произошедшего. Пока что делать выводы не берутся.

При этом, Песков подчеркнул, что якобы неправильно говорить, будто Кремль имеет влияние на боевиков и несет ответственность за конфликт на Донбассе.

Напомним, с украинской стороны на Донбассе погиб один военный и еще четверо ранены, но оккупанты понесли большие потери. В свою очередь, президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку боевиков вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе: "Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами".

Ранее "Комментарии" написали, что оккупанты с помощью видео "похвалились" обстрелом украинских военных.

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