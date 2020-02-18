В Кремле высказались о наступлении боевиков на Донбассе

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Пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков не в курсе деталей наступления так называемых "ЛДНР"
на Донбассе сегодня. Об этом сообщают российские СМИ.
Как заявили
в Кремле, они не знают, "что спровоцировало" сегодняшнее
обострение на линии фронта.
"Мы не располагаем
деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало это
столкновение", - говорит Песков.
Также там выразили сочувствие
из-за погибших с обеих сторон и планируют вскоре прояснить детали
произошедшего. Пока что делать выводы не берутся.
При этом, Песков подчеркнул, что
якобы неправильно говорить, будто Кремль имеет влияние на боевиков
и несет ответственность за конфликт на Донбассе.
Напомним, с
украинской стороны на Донбассе погиб один военный и еще четверо ранены, но
оккупанты понесли большие потери. В свою очередь, президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку боевиков вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и
Хутор Вольный на Донбассе: "Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе,
который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами".
Ранее "Комментарии" написали, что
оккупанты с помощью видео "похвалились" обстрелом украинских военных.
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