Украина вводит безвиз с островным государством

Кабинет министров утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По данным премьера, соглашение предусматривает, что граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Гренада – страна в Карибском море, расположенная на крупном острове с таким же названием и ещё нескольких меньшей площади. Главный остров Гренады часто называют Островом специй из-за многочисленных плантаций мускатного ореха.

Как сообщало издание "Комментарии", правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловые острова об отмене виз. Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.

Напомним, 17 ноября правительство Украины проголосовало за введение безвизового режима с Маршалловыми островами.

Напомним, что Маршалловы острова является одним из самых маленьких тихоокеанских государств в мире, расположенными в Микронезии. По статистическим данным, на территории страны проживает порядка 55 тысяч граждан.

21 ноября Украина и Аргентина договорились об увеличении срока пребывания граждан на территории другой страны. Соответствующий протокол подписали в Киеве глава украинского МИДа Вадим Пристайко и посол Аргентины.

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