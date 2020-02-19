Украина вводит безвиз с островным государством

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Кабинет министров утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
По данным премьера, соглашение предусматривает, что граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Гренада – страна в Карибском море, расположенная на крупном острове с таким же названием и ещё нескольких меньшей площади. Главный остров Гренады часто называют Островом специй из-за многочисленных плантаций мускатного ореха.
Как сообщало издание "Комментарии", правительство утвердило
Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловые острова
об отмене виз. Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные
процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.
Напомним, 17 ноября правительство Украины проголосовало за введение безвизового режима с
Маршалловыми островами.
Напомним, что Маршалловы острова является
одним из самых маленьких тихоокеанских государств в мире, расположенными в
Микронезии. По статистическим данным, на территории страны проживает порядка 55
тысяч граждан.
21 ноября Украина и Аргентина договорились об увеличении срока пребывания граждан на
территории другой страны. Соответствующий протокол подписали в Киеве глава
украинского МИДа Вадим Пристайко и посол Аргентины.
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