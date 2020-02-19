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Постпред Украины в ООН назвал данные по обстрелам и потерям на Донбассе с начала года

С начала года боевики более 400 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

сегодня, 12:17 144
Автор:

• Мария Чиренко

Постпред Украины в ООН назвал данные по обстрелам и потерям на Донбассе с начала года

С начала текущего года на Донбассе погибли 13 украинских военных. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совета безопасности, посвященного годовщине подписания Минских соглашений. Трансляцию заседания вел канал in time Ukraine.

Кислица отметил, что в текущем году ранения на фронте получили около 60 украинских бойцов. Он также показал фото 22-летнего Максима Хитайлова, который погиб 18 февраля во время попытки прорыва линии фронта российскими террористами в Луганской области.

"Максима убили сегодня пулями, которыми снабдила Россия… Может ли кто-либо назвать это замороженным конфликтом? Это война. Единственная продолжающаяся война в Европе", – сказал Кислица, обращаясь к постпреду России в ООН Василию Небензе.

Постпред Украины подчеркнул, что Россия продолжает поставлять боевикам на Донбассе оружие. Только в 2019 году на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей из РФ было завезено около 4 тыс. тонн оружия и боеприпасов.

По словам украинского дипломата, с начала года на Донбассе было зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций.

"Очевидно, что Кремль продолжает проводить стратегию эскалации на Донбассе, что является грубым нарушением обязательств РФ, взятых в качестве участника минских соглашений. Полностью попирая соглашения, выработанные в декабре прошлого года лидерами Украины, РФ, Франции и Германии, в течение последних двух месяцев наши позиции подвергались обстрелам более 400 раз", - подчеркнул Кислица.

Как сообщал сайт "Комментарии", Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН процитировал представителю России Василию Небензе стих "Хотят ли русские войны?".


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