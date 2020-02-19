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Кабмин создал Комиссию для политзаключенных

Ранее действовали две комиссии, которые занимались вопросами политзаключенных и военнопленных

сегодня, 13:58 98
Автор:

• Мария Чиренко

Кабмин создал Комиссию для политзаключенных

В Украине будет действовать Комиссия, которая будет заниматься вопросами политзаключенных, незаконно удерживаемых в России и на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Опекой наших политзаключенных в РФ будет заниматься Единая комиссия по этим вопросам. Ранее этих комиссий было две. Работа Единой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена", - написал глава правительства в своем Telegram-канале.

Кроме того, Комиссия будет координировать взаимодействие органов профильных власти с освобожденными.

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Как сообщал сайт "Комментарии", ранее бывший политзаключенный, крымский режиссер Олег Сенцов во время круглого стола в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, призвал международных партнеров Украины продолжать борьбу за освобождение украинских политических заключенных.

Он также добавил, что ситуация с правами человека во временно оккупированном Крыму "ужасная и продолжает ухудшаться". 


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