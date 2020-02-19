Кабмин создал Комиссию для политзаключенных

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В Украине будет действовать Комиссия, которая будет заниматься вопросами политзаключенных, незаконно удерживаемых в России и на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Опекой наших политзаключенных в РФ будет заниматься Единая комиссия по этим вопросам. Ранее этих комиссий было две. Работа Единой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена", - написал глава правительства в своем Telegram-канале.
Кроме того, Комиссия будет координировать взаимодействие органов профильных власти с освобожденными.
Как сообщал сайт "Комментарии", ранее бывший политзаключенный, крымский режиссер Олег Сенцов во время круглого стола в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, призвал международных партнеров Украины продолжать борьбу за освобождение украинских политических заключенных.
Он также добавил, что ситуация с правами человека во временно оккупированном Крыму "ужасная и продолжает ухудшаться".
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