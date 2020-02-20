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Пристайко:: "Милитаризация Крыма нарушает права украинцев"

На выступлении в Генассамблее ООН Вадим Пристайко напомнил нациям об аннексии Крыма Россией

сегодня, 19:32
Автор:

• Екатерина Белоброва

Пристайко:: "Милитаризация Крыма нарушает права украинцев"

Глава министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Россия игнорирует требования Организации Объединенных Наций и нарушает права человека в аннексированном Крыму. Об этом сообщает издание "Крым Реалии" с Генассамблеи ООН.

В первую очередь он подчеркнул, что речь идет об активной фазе милитаризации Крыма, о чем ранее ООН выражала свою обеспокоенность. В связи с этим в Кремль даже была направлена резолюция с требованием вывести войска с полуострова. 

"Все эти требования Россия игнорирует. Оккупационное государство нарушает права человека и основные свободы прежними темпами. Многочисленные резолюции Генассамблеи ООН осудили практику дискриминации в отношении жителей Крыма, включая крымских татар, а также украинцев и лиц, которые относятся к другим этническим и религиозным группам" - обозначил Пристайко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил о следующем масштабном обмене пленными между Украиной и ОРДЛО.

"Последний саммит в Нормандском формате прошел 9 декабря 2019 года. Важный результат саммита в декабре был - успешное взаимное освобождение удерживаемых лиц. Теперь мы работаем над последующим освобождением. Надеемся, что в ближайшее время сотни наших людей вернутся домой", - сказал глава внешнеполитического ведомства.


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