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Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными

Вадим Пристайко напомнил о договоренностях в «нормандском формате» по обмену пленными

сегодня, 19:04
Автор:

• Мария Чиренко

Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными

В ближайшее время сотни украинцев, которые находятся в плену, вернутся домой. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время заседания Генеральной ассамблеи ООН, на которой рассматривается вопрос обострения на Донбассе, сообщает "РБК-Украина".

"Последний саммит в Нормандском формате прошел 9 декабря 2019 года. Важный результат саммита в декабре был - успешное взаимное освобождение удерживаемых лиц. Теперь мы работаем над последующим освобождением. Надеемся, что в ближайшее время сотни наших людей вернутся домой", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "Л/ДНР". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан.

В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России.

Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые обвинялись в убийстве активистов во время Евромайдана и були переданы в "Л/ДНР" в рамках обмена пленными, вернулись в Киев.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/pristayko-sotni-plennyh-ukraintsev-dolzhny-1582215431.html
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