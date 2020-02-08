Двое экс-беркутовцев, обменянных в «Л/ДНР», вернулись в Киев

Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые обвинялись в убийстве активистов во время Евромайдана и були переданы в "Л/ДНР" в рамках обмена пленными, вернулись в Киев. Об этом сообщил их адвокат Алексей Горошинский.



"Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей", - написал адвокат в своем Facebook.

При этом Мариниченко и Тамтура обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

"Более 5 лет нас держали за решеткой за преступления, которых мы не совершали. Виноватыми нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году. Все это время руководство Украины использовало нас чтобы "отчитываться" перед частью украинского народа о привлечении к ответственности виновных в расстрелах протестующих на Майдане", - сказано в открытом письме.



Бывшие "беркутовцы" отмечают, что бывшая власть пыталась скрыть настоящих организаторов убийств. Кроме того, по их словам, тогдашняя власть не нашла доказательств вины бывших силовиков. А Святошинский райсуд Киева изменил им меру пресечения на домашний арест только в 2019 году.



Мариниченко и Тамтура настаивают, что выполняли присягу украинскому народу и "мужественно, не жалея жизни" стояли на защите общественного порядка и украинского государства.

В письме бывшие силовики отмечают, что их отказ от обмена мог бы сорвать весь обмен целиком.

"Мы не могли поставить собственные интересы выше других. Поэтому были вынуждены согласиться на участие в обмене. Также мы понимали, что этот обмен позволит привлечь внимание властей и общественности к вопросу объективной оценки событий 2014 года. Это был государственный переворот. А часть протестующих ни были мирными - они были вооруженными преступниками", - говорится в письме.



Тамтура и Мариниченко заявили, что вернулись в Киев, чтоб участвовать в судебных процессах по "делам Майдана", доказать свою невиновность и восстановить честь спецподразделения "Беркут".



"Мы призываем Президента Украины, Генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов", - сказано в письме.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "Л/ДНР". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан.

В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!