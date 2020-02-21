«Слугам народа» запретили общаться с российскими СМИ

Депутатам Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" запрещено общаться с российскими журналистами. Об этом рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук, пишет "КП".

"У нас есть четкая рекомендация по общению с российскими СМИ — на них табу. Один раз депутат сам пошел на российское телевидение и "потом признал, что это была ошибка"", - сказала она.

По ее словам, сейчас в стране запретов на общение с украинскими СМИ в политической силе нет, однако у многих есть страх перед камерой и микрофоном.

Как сообщало издание "Комментарии", международная организация Internews опубликовала результаты социологического опроса, согласно которому лишь 13% украинцев продолжают черпать информацию из российских средств массовой информации, остальные же предпочитают читать отечественную прессу.

Так, согласно этим данным, 30% респондентов утвердительно ответили на вопрос, знают ли они в своем окружении, читающих информацию в росСМИ, ещё 51% сказали, что их окружение не использует такие медиа.



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