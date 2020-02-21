Украина предупредила ОБСЕ о возможной ядерной катастрофе на Донбассе

Глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, народный депутат ("Слуга народа") Никита Потураев заявил о ядерной угрозе в связи с действиями России по затапливанию шахт на оккупированном Донбассе, сообщает "Укринформ".



"Некоторые шахты в регионе были намеренно затоплены. Ситуация на этих шахтах может выйти из-под контроля в любой момент. И здесь я бы отметил одну деталь: в 1970-х годах Советский Союз в одной из донецких шахт проводил испытания ядерного оружия. Теперь эта шахта заполнена радиоактивной водой", - сказал нардеп во время заседания Ассамблеи.



Он отметил, что Россия "беспокоится о языке на Донбассе", но не думает о жителях Ростовской области, которые могут отравиться водой с этой радиоактивной шахты.



По словам Потураева, на Донбассе уже происходит экологическая катастрофа и ситуация с той шахтой вызывает особую обеспокоенность в Украине, поскольку "это может стать для всей Европы новой ядерной катастрофой в Донецкой области". Кроме того, оккупанты не допускают к шахте экспертов для оценки ситуации.



Глава украинской делегации также призвал европейцев надавить на Россию, чтоб прекратить агрессию против Украины.



"Мы призываем все страны-участницы ОБСЕ оказать давление на РФ, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины. Со стороны Украины мы будем продолжать усилия по принесению мира на Донбасс", - подчеркнул Потураев.



Как сообщал сайт "Комментарии", оккупанты на Донбассе мешают работать наблюдателям ОБСЕ на границе с Россией.



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