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Украина предупредила ОБСЕ о возможной ядерной катастрофе на Донбассе

Украина призвала ОБСЕ давить на Россию из-за затопленной шахты на Донбассе

сегодня, 19:25 1157
Автор:

• Мария Чиренко

Украина предупредила ОБСЕ о возможной ядерной катастрофе на Донбассе

Глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, народный депутат ("Слуга народа") Никита Потураев заявил о ядерной угрозе в связи с действиями России по затапливанию шахт на оккупированном Донбассе, сообщает "Укринформ".

"Некоторые шахты в регионе были намеренно затоплены. Ситуация на этих шахтах может выйти из-под контроля в любой момент. И здесь я бы отметил одну деталь: в 1970-х годах Советский Союз в одной из донецких шахт проводил испытания ядерного оружия. Теперь эта шахта заполнена радиоактивной водой", - сказал нардеп во время заседания Ассамблеи.

Он отметил, что Россия "беспокоится о языке на Донбассе", но не думает о жителях Ростовской области, которые могут отравиться водой с этой радиоактивной шахты.

По словам Потураева, на Донбассе уже происходит экологическая катастрофа и ситуация с той шахтой вызывает особую обеспокоенность в Украине, поскольку "это может стать для всей Европы новой ядерной катастрофой в Донецкой области". Кроме того, оккупанты не допускают к шахте экспертов для оценки ситуации.

Глава украинской делегации также призвал европейцев надавить на Россию, чтоб прекратить агрессию против Украины.

"Мы призываем все страны-участницы ОБСЕ оказать давление на РФ, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины. Со стороны Украины мы будем продолжать усилия по принесению мира на Донбасс", - подчеркнул Потураев.

Как сообщал сайт "Комментарии", оккупанты на Донбассе мешают работать наблюдателям ОБСЕ на границе с Россией.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881707-poturaev-v-obse-zasterig-vid-adernoi-katastrofi-na-donbasi.html
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