Арбитраж в Гааге поддержал Украину деле о нарушении по морскому праву со стороны РФ

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Международный суд ООН подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России касательно Азовского моря и Керченского пролива. Также суд будет рассматривать дело о похищении природных ресурсов нашей страны. Об этом написал глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.
Также министр отметил, что речь идет о незаконном строительстве РФ моста через Керченский пролив, а также о незаконной остановке украинских судов, которые переправлялись в украинские порты Мариуполь и Бердянск.
Ранее "Комментарии" писали, что Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя.По его словам, некоторые пункты Минских договоренностей реализовать невозможно. Он заявил, что со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов. Пристайко также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.
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