Со временем будет разработан новый документ вместо минских соглашений, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя. Об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, некоторые пункты Минских договоренностей реализовать невозможно. Он заявил, что со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Пристайко также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.

"Сейчас 20-й - мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", - сказал он.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "Л/ДНР". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан. В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России. Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые обвинялись в убийстве активистов во время Евромайдана и були переданы в "Л/ДНР" в рамках обмена пленными, вернулись в Киев.

В ближайшее время сотни украинцев, которые находятся в плену, вернутся домой. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время заседания Генеральной ассамблеи ООН, на которой рассматривается вопрос обострения на Донбассе. "Последний саммит в Нормандском формате прошел 9 декабря 2019 года. Важный результат саммита в декабре был - успешное взаимное освобождение удерживаемых лиц. Теперь мы работаем над последующим освобождением. Надеемся, что в ближайшее время сотни наших людей вернутся домой", - сказал глава внешнеполитического ведомства.





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