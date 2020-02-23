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Австралия в шестую годовщину аннексии Крыма провела акцию протеста

Австралийцы пришли к посольству России с плакатами "Крым - это Украина"

сегодня, 12:24
Автор:

• Екатерина Белоброва

Австралия в шестую годовщину аннексии Крыма провела акцию протеста

Сегодня, 23 февраля,  австралийские украинцы и местные жители провели перед посольством России акцию, приуроченную к шестой годовщине аннексии Крыма. Об этом передает издание "Крым. Реалии".

Как сообщает пресса, на митинг собрались около полусотни человек, скандирующие, что Крым принадлежит Украине.

Координатор акции Наталья Алехина, целью мероприятия было "привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине и напомнить австралийцам о геополитическом преступлении Кремля – оккупации Крыма".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента рассказали о перспективах и программе по возвращению Крыма. Известно, что сейчас  над этим вопросом работает рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.  Глава представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич выразил надежду, что Крым можно вернуть в состав Украины еще при президентстве Владимира Путина.



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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-avstralia-anexiya-kryma/30449712.html
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