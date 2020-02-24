Новые Минские соглашения: эксперты оценили идею МИД пересмотреть некоторые пункты документа

Украина работает над новым вариантом Минских соглашений (МС), поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Эксперты высказали порталу "Комментарии" мнения, реально ли поменять редакцию МС или формат переговоров (в том числе, расширяя круг участников).

"Заявления Пристайко – не более чем "белый шум""

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев подчеркивает: "Пристайко, действительно, заявил, что мы работаем над тем, чтобы изменить МС. При этом отметил, что некоторые изменения уже произошли. И назвал среди таких "формулу Штайнмайера" и разведение сил и средств. Почему он считает, что "формула Штайнмайера" (которая фактически является закреплением особого статуса ОРДЛО, что прописано в МС) и разведение сил и средств (что также есть в "Минске") являются нововведением, лично для меня – загадка…"

Эксперт напоминает, что есть четкие заявления Пескова (пресс-секретарь президента РФ, "голос Кремля") и Лаврова (глава МИД РФ), что пересмотр МС – тупиковый путь.

"От Украины требуют безальтернативного выполнения МС, особенно в политической части. Так что заявления Пристайко – не более чем "белый шум", попытка выдать желаемое за действительное, – уверен Снегирев. – Более того, подобные заявления свидетельствуют об отсутствии у украинской стороны своего четкого плана, "дорожной карты" касательно урегулирования ситуации на Востоке Украины. А постоянные компромиссы свидетельствует о том, что мы фактически идем в фарватере российской политики касательно Донбасса, реализуем кремлевский вариант урегулирования".

"Документ однозначно следует пересмотреть"

Позиция украинской стороны относительно пересмотра минских соглашений должна и впредь оставаться неизменной, уверен политолог Олег Гнатюк. По его мнению, документ однозначно следует пересмотреть в части контроля Украины над восточной границей и проведения выборов на Донбассе.

Политолог подчеркивает, что последовательность, с которой Украина готова выполнять минские договоренности, и которую необходимо закрепить на следующей встрече в "нормандской формате", должна быть следующей:

- разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

- установление режима полной тишины;

- вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины;

- установление украинской стороной контроля над восточной границей;

- проведение выборов.

"Именно в таком виде должна быть провозглашена официальная позиция Украины на международной арене по вопросу войны на Донбассе, – подчеркивает Гнатюк. – Это поможет нашей стране заручиться поддержкой стран-партнеров и, как результат, повлиять на непреклонную позицию российской стороны, а также на остальные страны нормандской четверки".

Другой сценарий может быть не слишком оптимистичным для нашего государства, считает политолог.

"Зная то, что Германию, Францию и РФ устраивает нынешнее состояние договоренностей, а также на фоне последних заявлений президента Франции касательно углубления сотрудничества с Россией, можно сделать вывод, что эти страны будут исходить из своих интересов. Они могут отказаться пересматривать МС только потому, что так захотела Украина, – говорит Гнатюк. – Однако следует предостеречь: если договориться не удастся и наше государство в конечном итоге все же примет условия российской стороны (предусматривающие сначала выборы, а потом вопрос границы), то Украина получит в теле государства анклав, управляемый Российской Федерацией. А значит – еще больший контроль агрессора над нашими внутренними процессами".

"Изменить "минские договоренности" возможно"

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко уверен – изменить "минские договоренности" возможно. А точнее, их можно откорректировать.

"Об этом, например, говорит то, что на нормандских встречах лидеры четырех стран договаривались об отдельных действиях, которые вообще не прописаны в минских договоренностях. В частности, о разведении войск, которое реализовано в трех точках и запланировано еще в трех, – отмечает эксперт. – В последнее время вообще в обществе пытаются навязать дискуссию о том, стоит ли разводить войска по всей линии соприкосновения. Хотя таких требований в Комплексе действий нет".

Также Петренко обращает внимание, что наблюдается и изменение последовательности реализации минских договоренностей.

"В частности, внедрение политической составляющей впереди безопасности, – говорит эксперт. – Ощутимо давление Москвы по имплементации "формулы Штайнмайера", проведению выборов в ОРДЛО, внесению изменений в Конституцию относительно особого статуса. Хотя первый пункт Комплекса действий говорит о полном прекращении огня на территории ОРДЛО, что не реализуется. А часть пунктов вообще не имеют места в четкой последовательности – в частности, разоружение незаконных вооруженных группировок".

Поэтому, уверен Петренко, можно говорить о модификации (но не отмене МС).

"Конечно, мы всегда будем упираться неуступчивость Кремля (которая является не более, чем показушной). Но пока я не вижу целостной стратегии, – отмечает эксперт. Или мы заговариваем Москву. То есть, затягиваем реализацию "кремлевской логики" воплощения МС, заговаривая Москву и мир. И тем самым подготавливая базу для освобождения Донбасса (прежде всего, из-за изменения общественного мнения на оккупированной территории и в самой России, усиливая собственный экономический и военный потенциал). Или же мы заговариваем собственное население разными сценариями, подготавливая и подталкивая его к принятию капитуляции (отказ от Крыма и принятия Донбасса на условиях Кремля)... У нас слишком ассиметричный конфликт для реализации сценария "сойтись где-то посередине". И в этих условиях следует понимать, что пока (где бы мы ни сошлись посередине) – мы будем вынуждены поступаться украинским суверенитетом и / или украинской территориальной целостностью".

Ранее "Комментарии" писали, что Пристайко заявил, что со временем будет разработан новый документ вместо минских соглашений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!