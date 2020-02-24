"Мы рады помогать украинской армии": США передали ВСУ военные палатки на 1,5 млн долларов

Соединенные Штаты передали учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью в 1,5 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Украине.

На церемонии передачи комплекса типа "Аляска" выступил командир Европейского командования сил специальных операций США Кирк Смит с торжественной и трогательной речью.

Генерал-майор отметил, что, несмотря на незначительность в военном деле такого предмета, как палатки, на самом деле комплекс такого типа становится надежным фундаментом при проведении боевых учений.

"Все начинается с очень прочной, устойчивой основы. Нет лучшей аналогии для этого, чем бетон, который заливают в эти палатки", - заявил Смит, добавив, что ему отрадно оказывать помощь украинским бойцам во время их противостояния российской агрессии на Донбассе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белый Дом в Вашингтоне обратился в Конгресс США с целью выделения средств на преодоление коронавируса, который продолжает забирать жизни в разных уголках планеты.

"Детали пока согласовываются. Запрос на выделение около 1 млрд долларов должен быть направлен в Конгресс на этой неделе", - говорится в сообщении администрации президента Дональда Трампа, где обозначено, что в США намерены запустить спецлаборатории для открытия нужной вакцины против коронавируса.







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