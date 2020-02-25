Медведчук рассказал о следующем этапе «Парламентского измерения "нормандского формата"»

Переговоры членов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" с представителями Государственной Думы РФ станут следующим этапом продвижения мирной инициативы "Парламентское измерение "нормандского формата"", направленной на установление диалога парламентов стран "нормандской четверки". Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил в эфире одного из российских телеканалов.

Как сообщил политик, встреча депутатов Верховной Рады и Госдумы должна состояться до празднования 75-й годовщины Победы во Второй Мировой войне.

"Еще до 9 Мая планируется встреча делегации нашей фракции по вопросу межпарламентского диалога Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция. Ранее мы проводили встречи с депутатами Бундестага, сенаторами Франции, представителями Национального собрания Франции. Следующая встреча, в марте, будет с депутатами Госдумы", - анонсировал Медведчук.

По его словам, украинские нардепы будут открыто встречаться с депутатами Госдумы и обсуждать межпарламентский диалог Украины, России, Германии, Франции, направленный на мир.

"Как когда-то этот диалог обозначил президент РФ господин Путин, когда я с ним встречался в конце декабря 2019 года, "Парламентское измерение "нормандского формата"". Вот реализация этого измерения ‒ следующий этап именно в Москве, в Госдуме", - подчеркнул Медведчук.

Добавим, что ряд европейских парламентариев поддержали инициативу Медведчука о межпарламентском диалоге, целью которого является установление мира в Украине и прекращение боевых действий на Донбассе. Так, французский политик Анри Малосс заявил, что этот диалог необходим, ведь он может поспособствовать установлению мира.

Как сообщалось ранее, Медведчук анонсировал встречу парламентских делегаций стран "нормандской четверки".

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