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Назначен временный глава "Укрэнерго"

Владимира Кудрицкого назначили и.о главы компании Укрэнерго

сегодня, 11:24
Автор:

• Наталья Шевченко

Назначен временный глава "Укрэнерго"

Набсовет Укрэнерго назначил новым исполняющим обязанности главы компании первого зампредседателя правления Владимира Кудрицкого. Об этом сообщила руководитель департамента внешних коммуникаций и международного сотрудничества Укрэнерго Мария Цатурян в Facebook.

 "Всеволод Ковальчук прекращает исполнение обязанностей и.о. председателя правления. Согласно решению наблюдательного совета, к моменту завершения конкурса по отбору главы компании исполнять обязанности председателя правления будет первый заместитель председателя правления Владимир Кудрицкий", - написала она.

Как сообщало издание "Комментарии", исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке. 

Ковальчук заявил, что не разделяет текущую политику в отрасли, а особенно политизацию экономических процессов на рынке электроэнергетики.

Владимира Кудрицкого назначили и.о главы компании Укрэнерго


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Источник: https://comments.ua
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