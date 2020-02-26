Назначен временный глава "Укрэнерго"

Набсовет Укрэнерго назначил новым исполняющим обязанности главы компании первого зампредседателя правления Владимира Кудрицкого. Об этом сообщила руководитель департамента внешних коммуникаций и международного сотрудничества Укрэнерго Мария Цатурян в Facebook.

"Всеволод Ковальчук прекращает исполнение обязанностей и.о. председателя правления. Согласно решению наблюдательного совета, к моменту завершения конкурса по отбору главы компании исполнять обязанности председателя правления будет первый заместитель председателя правления Владимир Кудрицкий", - написала она.

Как сообщало издание "Комментарии", исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке.

Ковальчук заявил, что не разделяет текущую политику в отрасли, а особенно политизацию экономических процессов на рынке электроэнергетики.

Владимира Кудрицкого назначили и.о главы компании Укрэнерго

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