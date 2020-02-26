Ответ Авакова на “Украины нет” Суркову: “Шавка, которая пытается лаять на слона”

Глава МВД Арсен Аваков дал отпор экс-помощнику президента РФ Владимира Путина Владиславу Суркову, который резко высказался об украинцах и заявил, что якобы "возвращения Донбасса Украина не достойна". Ответ Суркову Аваков опубликовал в Twitter, назвав россиянина “шовинистом в отставке”.

"Сурков со своими перлами об Украине выглядит, как закомплексованный "стратег", что думает о себе больше, чем стоит - как та шавка, которая пытается лаять на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет независимо от представления о ней отставного шовиниста".

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Сурков выразил свое "экспертное" мнение, заявив, что якобы Украины как страны не существует.

"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет", - высказался россиянин.

При этом, он говорит, что является неким "укрооптимистом": считает, что Украина "со временем все-таки будет". Правда, по мнению Суркова, без России никак не обойтись.

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