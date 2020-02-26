«Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет»: бывший кремлевский куратор по Украине Сурков

Экс-помощник президента России Владимира Путина, бывший кремлевский куратор Донбасса Владислав Сурков резко высказался об украинцах и Украине. Об этом он рассказал росСМИ "Актуальные комментарии".

Так, Сурков выразил свое "экспертное" мнение, заявив, что якобы Украины как страны не существует.



"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет", - высказался россиянин.

При этом, говорит, что является неким "укрооптимистом": считает, что Украина "со временем все-таки будет". Правда, по мнению Суркова, без России никак не обойтись.



"Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин - вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать", - убежден экс-помощник Путина.

Сурков рассказал, что отношения России и Украины никогда простыми не были, и, мол, даже для имперской и советской бюрократии Украина "всегда была делом хлопотным". Но в России нашли выход из ситуации, правда, демократическим его не назовешь.



"Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - считает Сурков.

Однако о конкретно Донбассе – мнение у россиянина другое. Там Сурков ценит людей, к примеру, Захарченко, Ходаковского, Бородая, называя всех "воинами". Поэтому россиянин не считает нужным возвращение ныне оккупированных территорий в состав Украины.

"Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - высказался Сурков.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший кремлевский куратор Донбасса Владислав Сурков впервые прокомментировал свою отставку. Так, он заявил, что ему уже "нет места в системе".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!