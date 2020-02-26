«Мне нет места в системе»: Сурков впервые прокомментировал уход из Кремля

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Бывший кремлевский куратор Донбасса Владислав Сурков впервые прокомментировал свою отставку. Об этом сообщает росСМИ "Актуальные комментарии".
Так, Сурков пояснил, что объяснять в деталях уход не собирается.
"Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать... Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так... Я лучше не буду сам тут ничего объяснять. Но и полностью уходить от ответа не буду", - заявил он.
Однако заверил, что решение об уходе с должности принадлежало только ему – "это была чистая самоволка". И подумывал Сурков об увольнении еще в 2013 году.
"Уже тогда понял, что мне нет места в системе. Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение", - сказал он.
Напомним, в Кремле назначили нового куратора по Украине - заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.
Ранее по просьбе издания "Комментарии" политические эксперты поделились мнениями о возможной отставке кремлевского куратора Донбасса Владислава Суркова и возложении этих обязанностей на замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.
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