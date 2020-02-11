В Кремле назначили нового куратора по Украине

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В круг обязанностей заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака войдут вопросы интеграции и украинской проблематики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков.
Пресс-секретарь также добавил, что более точные формулировки обязанностей будут представлены позднее, поскольку пока не формализированы. На вопрос, будет ли Дмитрий Козак заниматься интеграцией России и Украины, Песков ответил отрицательно и уточнил, что у России есть много других успешных интеграционных процессов.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг существование указа об отставке Владислава Суркова с должности помощника Владимира Путина.
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