Как вернуть Крым: эксперты оценили инициативы власти

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме "Age of Crimea 2020 - Время Крыма", заявил, что подпишет указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Он также заверил, что Крым не снимается с повестки и не может стать ценой для мира на Донбассе, мира в Украине. Еще подчеркнул, что важно обеспечить вещание на Крым. А министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что давно назрел вопрос существенного усиления национальной политики касательно временно оккупированного Крыма.



Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога о мире и безопасной реинтеграции Юлия Тищенко считает, что сделанные заявления можно оценивать позитивно.



"В частности месседж, что мир на Донбассе не будет обменян на замалчивание темы Крыма, что украинская власть нацелена постоянно актуализировать тему Крыма в международном сообществе (как вызов в сфере международной безопасности) – для поиска решений, – отмечает аналитик. – Также важно декларирование темы освобождения политзаключенных, актуализация этого трека".

Однако куда важнее, подчеркивает Юлия Тищенко, не сами декларации, а их реализация.

"Важно также не только декларирование мер доверия в образовательной, социальной сфере для крымчан, но и озвучивание политических треков – площадок для переговоров, мониторинг ситуации на полуострове и в Севастополе, соответствующие иски в международные суды", – уверена эксперт.

"В окружении Зеленского прислушались к крымским татарам"

Политический эксперт Александр Леонов считает, что такой важный шаг, как установление Дня сопротивления оккупации АРК и Севастополя, во многом стал возможен из-за просьбы (требования) со стороны крымских татар.



"Хорошо, что в окружении Зеленского к этому прислушались. С точки зрения борьбы за возвращение Крыма это – знаковый момент, показывающий, что этот вопрос не снимается с повестки дня, – отмечает политэксперт. – Другое дело, что для возвращения Крыма украинская власть должна проводить огромную работу. Заставить РФ это сделать – процесс очень сложный. И важная составляющая здесь: сделать удержание Крыма невыносимым для страны-агрессора".

Одно из направлений здесь, наряду с необходимостью напоминать миру о нарушении Россией международной системы безопасности (а следовательно – необходимости наказания в виде усиления санкционного давления), – прекращение подачи воды на полуостров.

"Крым признан оккупированным. И именно оккупант, согласно международному праву, несет ответственность за ситуацию на захваченных территориях, – говорит Леонов. – Проблемы с водой всё больше проявляются на полуострове. Без нее он не может полноценно функционировать как российский "непотопляемый авианосец". И если воду пустят (о чём всё чаще начали говорить в окружении Зеленского), это будет фактическим отказом от Украины от борьбы за полуостров. Будут подписаны соответствующие договоренности, в том числе с представителями незаконной администрации. А в международном праве есть такой пункт – "признание действием". Де-юре мы не будем признавать потерю Крыма, а де-факто – признаем. По некоторым данным, есть даже план, как пустить воду. Будет приватизирован канал и те предприятия, которые занимаются подачей воды. И они в частном порядке проведут необходимые переговоры. После чего подадут воду. Представители власти как бы ни при чём, но сама схема покажет, что Украина отказывается от Крыма".

"Россия - агрессор и оккупант"

Исходя из этого, отмечает политэксперт, важно чтобы между сделанными заявлениями (о том, что Крым – это Украина) и делами не было разрыва.

"Еще один тревожный момент, – продолжает Леонов. – В сегодняшней речи Зеленского не акцентировалось внимание на том, что Россия – агрессор. А если отсутствует субъект, который совершил агрессию, то и сам посыл является размытым. К сожалению, не без участия (точнее – безучастия) украинской власти происходит реабилитация РФ на международной арене. А всё потому, что нет четких формулировок, которые должны звучать постоянно: РФ – это агрессор и оккупант".

Политолог Виктор Каспрук (эксперт по вопросам Крыма и Донбасса) признался, что прозвучавшие сегодня "крымские заявления" украинских властей вызвали у него двоякое ощущение.



"С одной стороны, очевидно, что вопрос Крыма и Донбасса нельзя было разделять с самого начала. Потому вынесение вопроса Крыма за рамки переговоров с Россией, создавало у нее иллюзию, что в Украине боятся публично поднимать крымский вопрос, чтобы не навредить ходу переговоров по Донбассу, – поясняет эксперт. – С другой стороны, несколько удивляет время, выбранное для подобного заявления. Почему именно крымский вопрос начинают поднимать на Банковой во время прогнозируемой замены премьер-министра Украины и ожидаемых перестановок и кадровых изменений в президентской команде?"

"Уступки Путину мира не несут"

Виктор Каспрук не исключает, что при вероятной смене политических партнеров у Зеленского пытаются найти общий язык с той частью будущей команды нового премьера, для которой ее интересы в Крыму не менее важны, чем достижение мира с Россией в вопросе оккупации Донбасса.

"Как бы там ни было, но неожиданное крымское "прозрение" в команде Зеленского говорит о том, что сегодня Украина находится на пороге реализации новых подходов в вопросе Донбасса и Крыма, – считает политолог. – Очень похоже на то, что на Банковой начали осознавать, что постоянные уступки Путину не способны принести ни мира на Донбасс, ни хотя бы на йоту подтолкнуть Москву к желанию обсуждать вопрос аннексированного Россией Крыма… Но только время покажет, действительно ли президент Зеленский начинает перезагрузку своей политики, или это лишь политические маневры, чтобы отвлечь внимание от текущих проблем в Украине и успокоить оппонентов (которые неоднократно заявляли о том, что на Банковой постоянно игнорируют вопрос Крыма, внушая этим надежду Путину и его соратникам, что в Киеве окончательно смирились с потерей полуострова)".

Напомним, что портал "Комментарии" ранее писал, что 26 февраля в Украине будут отмечать День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Форума "Age of Crimea 2020 - Время Крыма".

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