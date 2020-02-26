Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма и города Севастополь

С сегодняшнего дня 26 февраля в Украине будут отмечать День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего Форума "Age of Crimea 2020 - Время Крыма".

Так, глава государства рассказал о новой государственной дате, которая должна почтить честь украинцев.

"В этот день ровно 6 лет назад в Симферополе состоялось крупнейшее собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Чествуя мужество и героизм всех участников митинга сегодня мною подписан указ о Дне сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополь", - сказал президент.

Зеленский отметил, что событие будет отмечаться ежегодно 26 февраля. Добавим, что возвращение Крыма в состав Украины, по мнению Зеленского, "залог безопасности на планете" и "восстановление веры в справедливость и международное право".

Напомним, Данилов назвал условие, согласно которому пойдет вода в Крым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минкульт объявит конкурс на пост главы нового телеканала, который будет вещать для жителей ОРДЛО и Крыма.

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