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Вода в Крым пойдет: Данилов назвал условие

Секретарь СНБО считает, что поставка воды в Крым — сложный вопросам

сегодня, 12:59
Автор:

• Мария Чиренко

Вода в Крым пойдет: Данилов назвал условие

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявление руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможности поставок воды в аннексированный Крым в обмен на уступки России по Донбассу, сообщает Лига.

"Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя. Вряд ли Арахамия имел в виду то, что сказал", - подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, вопрос освобождения Крыма входит в стратегию национальной безопасности. 

"Это временно оккупированная территория, за которую несет полную ответственность РФ. Некоторые страны помогают нам и действительно являются партнерами. А есть страны, которые только говорят, что они партнеры, но делают то, что выгодно России. Можем ли мы их обвинять? Это морально-этический аспект", - сказал он.

Данилов также добавил, что по теме деоккупации Крыма есть "несколько кейсов", которые он не может раскрыть. По его словам, все эти кейсы сейчас разрабатываются, так как главная зада Украины — вернуть территории.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает идею возобновления подачи воды в аннексированный Крым в обмен на уступки России по Донбассу.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Арахамия высказал личное мнение, а вопрос поставки воды в Крым руководство страны не рассматривает.



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Источник: https://www.liga.net/politics/interview/sekretar-snbo-prosche-postroit-na-donbasse-totalitarnyy-rejim-no-eto-krayniy-sluchay
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