"Вещать для жителей ОРДЛО и Крыма": Минкульт объявит конкурс на пост главы нового телеканала

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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя украинского телеканала, который будет вещать на оккупированных территориях. Об этом сообщает "Громадское".
"Сегодня я подписал распоряжение про объявление конкурса на должность руководителя телеканала и он будет объявлен уже в ближайшее время", - заверил министр в эфире передачи "Мокрик По Живому".
Раньше конкурс не мог быть оглашен чисто из-за бюрократических нюансов, ведь министерство находилось в процессе объединения. Бородянский уточнил, что объединенное министерство появилось только с 1 января 2020 года.
"Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить", - резюмировал глава Минкультуры.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине запланировали проект телевещания новых украинских каналов, призванных привлекать зрителей на оккупированных Россией территориях и создавать альтернативу пропаганде, направленной на сепаратистские настроения.
"Изначально запустим развлекательный информационный канал, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинские и информационное вещание. У нас уже есть план, как это будет выглядеть", - сообщал в конце прошлого года Владимир Бородянский.
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