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"Вещать для жителей ОРДЛО и Крыма": Минкульт объявит конкурс на пост главы нового телеканала

Минкульт запускает телеканал, который будет конкурировать с российской пропагандой на оккупированных территориях

19 февраля 2020, 22:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Вещать для жителей ОРДЛО и Крыма": Минкульт объявит конкурс на пост главы нового телеканала

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя украинского телеканала, который будет вещать на оккупированных территориях. Об этом сообщает "Громадское".

"Сегодня  я подписал распоряжение про объявление конкурса на должность руководителя телеканала и он будет объявлен уже в ближайшее время", - заверил министр в эфире передачи "Мокрик По Живому".

Раньше конкурс не мог быть оглашен чисто из-за бюрократических нюансов, ведь министерство находилось в процессе объединения. Бородянский уточнил, что объединенное министерство появилось только с 1 января 2020 года.

"Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить", - резюмировал глава Минкультуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине запланировали проект телевещания новых украинских каналов, призванных привлекать зрителей на оккупированных Россией территориях и создавать альтернативу пропаганде, направленной на сепаратистские настроения. 

"Изначально запустим развлекательный информационный канал, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинские и информационное вещание. У нас уже есть план, как это будет выглядеть", - сообщал в конце прошлого года Владимир Бородянский.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/borodyanskij-ogoloshuye-konkurs-na-ochilnika-telekanalu-dlya-okupovanih-teritorij
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