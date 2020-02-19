"Вещать для жителей ОРДЛО и Крыма": Минкульт объявит конкурс на пост главы нового телеканала

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя украинского телеканала, который будет вещать на оккупированных территориях. Об этом сообщает "Громадское".

"Сегодня я подписал распоряжение про объявление конкурса на должность руководителя телеканала и он будет объявлен уже в ближайшее время", - заверил министр в эфире передачи "Мокрик По Живому".

Раньше конкурс не мог быть оглашен чисто из-за бюрократических нюансов, ведь министерство находилось в процессе объединения. Бородянский уточнил, что объединенное министерство появилось только с 1 января 2020 года.

"Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить", - резюмировал глава Минкультуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине запланировали проект телевещания новых украинских каналов, призванных привлекать зрителей на оккупированных Россией территориях и создавать альтернативу пропаганде, направленной на сепаратистские настроения.

"Изначально запустим развлекательный информационный канал, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинские и информационное вещание. У нас уже есть план, как это будет выглядеть", - сообщал в конце прошлого года Владимир Бородянский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!