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Россия исключает урегулирование ситуации на Донбассе без прямых переговоров с ОРДЛО

В России продолжают защищать интересы террористов ОРДЛО

сегодня, 18:38
Автор:

• Екатерина Белоброва

Россия исключает урегулирование ситуации на Донбассе без прямых переговоров с ОРДЛО

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов исключает урегулирование ситуации на Донбассе без прямого диалога Украины с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.

Дипломат РФ убежден, что риторика Вооруженных сил Украины ориентирована "на военное подавление Донецка и Луганска".

"И центральная киевская власть несет за это ответственность… В таких условиях, о каком стремлении киевской власти к диалогу с жителями Донбасса можно говорить?" - заявил Грызлов.

При этом он добавил, что отдельные подразделения ВСУ якобы продолжают сближать свои позиции с позициями боевиков.

"В этом, на наш взгляд, и состоит главная причина обострений в последний месяц", - резюмировал участник переговоров по Донбассу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минске уже обсудили перспективы для проведения третьего масштабного обмена пленными между подконтрольными России ОРДЛО и Украиной.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/gryzlov-isklyuchil-uregulirovanie-donbasse-1582731415.html
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