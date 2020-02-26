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У Украины есть «план Б» по окончанию войны с Россией

Глава МИД заявил, что Украина не будет отгораживаться стеной от оккупированного Донбасса

сегодня, 19:29
Автор:

• Мария Чиренко

У Украины есть «план Б» по окончанию войны с Россией

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что у Украины есть так называемый "план Б" по окончанию войны на Донбассе, передает УНИАН.

"Президент действительно говорил о том, что существует "план Б". Но это не значит, что "план Б"- это бетонная стена высотой шесть метров", - сказал глава МИД, говоря о том, что обсуждал с президентом вопрос окончания войны.

Пристайко отметил, что "план Б", скорей всего, предусматривает изменения, которые не предусмотрены Минскими соглашениями, в частности, относительно отправки миротворческой миссии на Донбасс.

"Но это какое-то изменение, которое бы нам позволило продвинуться вперед. Мы все с вами, очевидно, понимаем, которая Минские договоренности остановились в том состоянии, в котором сейчас есть, и не дают прогресса, которого мы от них ожидаем", - добавил министр.

Как сообщал сайт "Комментарии", представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов исключил урегулирование ситуации на Донбассе без прямого диалога Украины с представителями так называемых "властей" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



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Источник: https://www.unian.ua/war/10891100-pristayko-rozpoviv-pro-plan-b-zavershennya-viyni-na-donbasi.html
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