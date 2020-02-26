Участки разведения сил на Донбассе не утверждены, - ОБСЕ

Вопрос утверждения новых участков разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе находится на этапе согласования. Об этом заявила спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, передает "Белта".



"Стороны уделили много времени и усилий этому вопросу. Однако он еще требует доработки", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос о разведении сил.



Также обсуждалось нарушение перемирия на Донбассе и недавняя атака террористов в Луганской области. Гроу подчеркнула, что главным пунктом Минских соглашений является прекращение огня.



По словам спецпредставителя ОБСЕ, в ходе заседания ТКГ в подгруппах обсуждались вопросы особого статуса Донбасса, имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, выплаты пенсий жителям ОРДЛО и водоснабжения оккупированных территорий Донбасса.



Кроме того, Грау добавила, что главной причиной гибели мирных жителей на Донбассе являются мины. В этом году погибли уже 8 человек.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о подготовке масштабного обмена пленными в формате "всех на всех", который станет последним.



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