Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.02.2020

BTC/USD

8821.43

ETH/USD

228.09

LTC/USD

61.67

НБУ 26.02.2020

USD/UAH

24.64

EUR/UAH

26.74

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Участки разведения сил на Донбассе не утверждены, - ОБСЕ
НОВОСТИ Все новости

Участки разведения сил на Донбассе не утверждены, - ОБСЕ

В ОБСЕ заявили, что главной причиной гибели мирных граждан на Донбассе являются мины

сегодня, 20:10
Автор:

• Мария Чиренко

Участки разведения сил на Донбассе не утверждены, - ОБСЕ

Вопрос утверждения новых участков разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе находится на этапе согласования. Об этом заявила спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, передает "Белта".

"Стороны уделили много времени и усилий этому вопросу. Однако он еще требует доработки", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос о разведении сил.

Также обсуждалось нарушение перемирия на Донбассе и недавняя атака террористов в Луганской области. Гроу подчеркнула, что главным пунктом Минских соглашений является прекращение огня.

По словам спецпредставителя ОБСЕ, в ходе заседания ТКГ в подгруппах обсуждались вопросы особого статуса Донбасса, имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, выплаты пенсий жителям ОРДЛО и водоснабжения оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, Грау добавила, что главной причиной гибели мирных жителей на Донбассе являются мины. В этом году погибли уже 8 человек.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о подготовке масштабного обмена пленными в формате "всех на всех", который станет последним.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.belta.by/politics/view/grau-vopros-dopolnitelnyh-uchastkov-razvedenija-sil-v-donbasse-trebuet-dorabotki-381143-2020/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...