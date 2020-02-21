Война на Донбассе: следующий обмен пленными станет последним

В рамках следующего обмена пленными Российская Федерация передаст около 200 украинских граждан. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает "Голос Америки".



По его словам, это станет завершением процесса обмена по принципу "всех на всех".



"Сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек", - сказал политик.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "Л/ДНР". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан.



В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России. Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые обвинялись в убийстве активистов во время Евромайдана и були переданы в "Л/ДНР" в рамках обмена пленными, вернулись в Киев.

Также мы писали о том, что Пристайко считает, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения измененийв Минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя.

По его словам, некоторые пункты Минских договоренностей реализовать невозможно. Он заявил, что со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Он также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.

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