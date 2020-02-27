В Минобороны признали, что Минские соглашения устраивают Украину с точки зрения безопасности

Министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что Минские соглашения вполне соответствуют необходимой безопасности для Украины, но корректировки должны обсуждаться и вноситься. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

"Любой договор можно усовершенствовать. Но это не моя зона ответственности. С точки зрения безопасности, "Минские соглашения" нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск", - подчеркнул Загороднюк.

Кроме того, глава оборонного ведомства добавил, что Минские соглашения, которые предписаны на конкретном этапе, выполняются украинской стороной строго по пунктам.

"Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 15-го года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы", - отметил чиновник.

Загороднюк при этом резюмирует, что у Минобороны есть четкая канва действий.

"Есть "Минские соглашения", переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы, как Министерство обороны, идем по тем документам, которые у нас есть", - заключил глава оборонного министерства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России не видят иного решения конфликта на Донбассе, кроме как включения лидеров боевиков ОРДЛО в официальный процесс переговоров.







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