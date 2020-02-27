ВОЗ предупреждает: носителями коронавируса могут быть домашние питомцы

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, преодолел межвидовой барьер и его носителем могут быть домашние животные. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



"Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 является летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина. Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы", - сказано в сообщении.



Отмечается, что коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии и могут выживать при -20 °C в течение двух лет. Кроме того, коронавирусы выдерживают температуру до 70 °C и поэтому сырые или недоваренные продукты животного происхождения могут быть опасны.



"Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет", - говорится в сообщении.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге заявил, что правительства стран Европы должны быть готовы к распространению в своих странах коронавируса СOVID19 и вовремя реагировать на негативные показатели.



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