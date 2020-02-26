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ВОЗ призвала журналистов не врать о коронавирусе

В ВОЗ заявили, что причин для паники из-за коронавируса нет

сегодня, 18:37
Автор:

• Мария Чиренко

ВОЗ призвала журналистов не врать о коронавирусе

Правительства стран Европы должны быть готовы к распространению в своих странах  коронавируса СOVID19 и вовремя реагировать на негативные показатели. Об этом заявил директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге, передает "Укринформ".

"На сегодняшний день ВОЗ зарегистрировано 80980 случаев в 33 странах по всему миру. Из них тринадцать в Европейском регионе ВОЗ. 96,5% всех случаев зарегистрированы в Китае. Это означает, что из всех случаев заболевания лишь 3% приходится на страны за пределами Китая", - заявил он.

По словам представителя ВОЗ, Организация принимает меры для повышения как глобальной готовности к вспышке коронавируса, так и к готовности отдельных стран.

"Мой ключевой месседж: мы понимаем, что люди обеспокоены своим здоровьем и безопасностью собственных семей. В то же время, сейчас нет никаких оснований для паники", - отметил представитель ВОЗ.

Клюге отметил, что действия власти и общественности в данном вопросе должны быть пропорциональны.

"Мы воспринимаем этот вирус и ситуацию вокруг него очень серьезно. В то же время, должны помнить, что четверо из пяти пациентов имеют легкие симптомы болезни и выздоравливают. Уровень смертности составляет около 2%, в Китае сейчас — 1%, и в этот показатель попадают преимущественно пожилые люди старше 65 лет, с ослабленным иммунитетом или которые имеют другие заболевания… Стоит защитить себя и других от вируса, четко руководствоваться инструкциями, которые поступают от национальных систем здравоохранения", - отметил Клюге.

Представитель ВОЗ также призвал журналистов доносить правдивую информацию о коронавирусе.

"Сейчас нужно точно и этически информировать общественность с использованием надежных и достоверных источников информации. Речь идет не только о распространении новостей, но и об участии в совместных усилиях по защите здоровья людей. Надо использовать информацию из надежных источников и избегать проявлений социальной дискриминации", - заявил представитель ВОЗ.

Как сообщал сайт "Комментарии", стало известно, как можно уберечь себя от заражения коронавирусом.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2884773-pricin-dla-paniki-cerez-koronavirus-nemae-predstavnik-vooz.html
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