Стало известно, как можно уберечь себя от заражения коронавирусом

Китайский коронавирус становится все масштабнее. Люди по всему миру массово заражаются этим заболеванием. В то же время эффективного лечения коронавируса до сих пор нету.

Многие украинцы уже боятся заразиться этой болезнью. "Комментарии" разобрались, как можно самостоятельно заметить первые симтомы коронавируса.

Как сообщали "Комментарии" неделю назад, несмотря на беспрецедентные меры безопасности во избежание коронавируса в Украине и изоляцию прибывших из Китая людей в санатории под Полтавой, страну всколыхнула волна протестов. Под Полтавой жгли шины и атаковали Нацгвардию, а президент Владимир Зеленский и топ-чиновники были шокированы поведением в отношении земляков.

Напомним, после того, как украинку Анастасию Зинченко отказались эвакуировать домой вместе с собакой Мишель, и она осталась в Ухане, в Сети прокатилась волна возмущений. Настя рассказала о том, что еды для нее и ее любимца осталось не так много, и была возмущена сложившейся ситуацией. После публикаций в СМИ ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский. А вскоре ей и вовсе пообещали, что эвакуируют на частном самолете ФК "Шахтер".

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