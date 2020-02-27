Украинский телеканал оштрафовали на 100 тыс. грн за язык вражды

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подтвердил нарушение ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал "NEWSONE") и принял решение оштрафовать за распространение языка вражды. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.



Речь идет о высказываниях телеведущего Руслана Коцабы в программе "Я так думаю" в прямом эфире 5 ноября 2019 года.



"Ведущий неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы, что подобные официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации..., имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации", - говорится в сообщении.



При этом, как указывает регулятор, телеведущий пренебрегал нормами международного права.



"И никакие эти все форматы - женевский, нормандский, минский, различные формулы Штайнмайера и тому подобное. Они не ликвидируют последствий тогдашнего конфликта. Только выявление истинных причин конфликта даст нам правильную форму для устранения этого гражданского конфликта. Достаточно, знаете уже, разделения: наши-ваши, ватники-вышиватники, сталинцы-ленинцы-бандеровцы. Пора наконец возвращаться в правовое поле. То есть конституционно или неконституционно, законно или незаконно - вот такие критерии и одновременно ключик к решению проблемы Донбасса. Господин Зеленский, как в свое время П.А. Порошенко, как мантру повторяет: "Мир, мир в Донбассе", но война продолжается. Военный бюджет не сокращается. Шестой год, представьте себе, шестой год, ничего не меняется. Пора уже господину Зеленскому определиться, он продолжает кровавую вакханалию предыдущей банды или все же хочет войти в учебники по новейшей истории Украины как миротворец, который принес мир на Донбасс, а затем всем нам, украинцам", - сказал ведущий.



Регулятор отмечает, что это лишь одна из цитат, смысл которых сводится к тому, что Украина сама начала войну на Донбассе и только украинская власть сможет ее остановить.



При этом в Нацсовете добавили, что в передаче подавалась только одна точка зрения, не было признаков дискуссии на темы войны на Донбассе, аннексии Крыма и Евромайдана. Это является нарушением вещателем прав зрителей на объективную информацию и злоупотреблением правом на свободу выражения.



Во время рассмотрения вопроса на заседании Нацсовета присутствовал глава Комитета ВР по свободе слова Нестор Шуфрич. Он просил перенести заседание по вопросу канала NEWSONE.



Согласно решению Нацсовета, телеканал оштрафован на сумму 25% лицензионного сбора (105 625,50 грн). Штраф должен быть уплачен в тридцатидневный срок. Кроме того, канал обязан привести речь в соответствие с требованиями закона.



Как сообщал сайт "Комментарии", "Новый канал" подал в суд на СБУ и Министерство культуры, чтобы исключить российскую телезвезду Екатерину Варнаву из "черного" списка лиц, которым запрещен въезд в Украину.



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