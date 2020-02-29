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Пристайко рассказал, когда состоится очередная встреча в нормандском формате

Министр иностранных дел не называет конкретной даты проведения следующих переговоров

сегодня, 02:08
Автор:

• Татьяна Веремеева

Пристайко рассказал, когда состоится очередная встреча в нормандском формате

Встреча нормандской четверки может состояться после апреля. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет "Новое время".

Министр отметил, что для перед встречей предстоит выполнить все условия соглашения, которого достигли 9 декабря в Париже.

 "Я бы не использовал слова "перенесено" и "отменено". Вопрос был в том, будет ли встреча в апреле. Я просто напомнил журналистам, что лидеры договорились встретиться через четыре месяца. Очевидно, 9 декабря все считали, что через четыре месяца это в апреле. Но мы сейчас видим по реакции РФ, российская сторона начинает съезжать с темы. И то, что я говорил, мы не должны ставить апрель и все. Наша задача выполнить все семь пунктов", – заявил Пристайко.

Кроме того, он отметил, что встречу еще могут перенести.

Ранее "Комментарии" писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина стремится к миру на Донбассе и "нормандский формат" является способом его достижения.


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Источник: https://nv.ua/world/geopolitics/normandskaya-vstrecha-aprel-novosti-ukrainy-50072993.html
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