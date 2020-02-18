Данилов о возможном срыве "Нормандии": кто-то хочет помешать миру на Донбассе

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина стремится к миру на Донбассе и "нормандский формат" является способом его достижения. Об этом он сказал после заседания СНБО, сообщает "РБК-Украина".
"Не у всех есть желание и понимание, что нам нужен нормандский формат, чтобы мы прекратили войну, которая есть у нас на территории Донецкой и Луганской областей. Я не могу сказать, что все в этом заинтересованы и те силы, которые не заинтересованы, они постоянно делают определенного рода провокации, которая состоялась сегодня", - заявил он.
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