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Данилов о возможном срыве "Нормандии": кто-то хочет помешать миру на Донбассе

Секретарь СНБО не стал называть тех, кто заинтересован в войне на Донбассе

сегодня, 14:35 124
Автор:

• Мария Чиренко

Данилов о возможном срыве "Нормандии": кто-то хочет помешать миру на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина стремится к миру на Донбассе и "нормандский формат" является способом его достижения. Об этом он сказал после заседания СНБО, сообщает "РБК-Украина".

"Не у всех есть желание и понимание, что нам нужен нормандский формат, чтобы мы прекратили войну, которая есть у нас на территории Донецкой и Луганской областей. Я не могу сказать, что все в этом заинтересованы и те силы, которые не заинтересованы, они постоянно делают определенного рода провокации, которая состоялась сегодня", - заявил он.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 февраля в районе Золотого произошел ожесточенный бой: боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта. Оккупанты вели обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением в связи с атакой террористов. По его словам, "армия сильно ответила" на провокацию. 

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/danilov-otsenil-riski-sryva-normandskoy-vstrechi-1582025640.html
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