Данилов о возможном срыве "Нормандии": кто-то хочет помешать миру на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина стремится к миру на Донбассе и "нормандский формат" является способом его достижения. Об этом он сказал после заседания СНБО, сообщает "РБК-Украина".



"Не у всех есть желание и понимание, что нам нужен нормандский формат, чтобы мы прекратили войну, которая есть у нас на территории Донецкой и Луганской областей. Я не могу сказать, что все в этом заинтересованы и те силы, которые не заинтересованы, они постоянно делают определенного рода провокации, которая состоялась сегодня", - заявил он.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 февраля в районе Золотого произошел ожесточенный бой : боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта. Оккупанты вели обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе.



Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением в связи с атакой террористов. По его словам, "армия сильно ответила" на провокацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!