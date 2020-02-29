"Предали память предков": в России раскритиковали отказ от 9 мая

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий подверг резкой критике отказ Украины от празднования 9 мая. По мнению российского чиновника, нынешняя украинская власть демонстрирует риторику времен Петра Порошенко.

“Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы”, — подчеркнул Слуцкий.

Депутат также отметил, что заявления подобного рода - предательство памяти своих же предков, которые боролись с фашизмом, а руководство страны становится на путь исторической лжи.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "мы не собираемся праздновать 9 мая".

Как сообщал портал "Комментарии", министр иностранных дел Вадим Пристайко опроверг информацию о визите в Киев 8 мая президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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