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"Мы смогли вычеркнуть из списка Интерпола 30 украинцев, объявленных в розыск Россией", - Аваков

Глава МВД отчитался о работе, проведенной с целью уберечь сограждан от злоупотреблений уголовного кодекса России

2 марта 2020, 23:32
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Мы смогли вычеркнуть из списка Интерпола 30 украинцев, объявленных в розыск Россией", - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что за последних несколько лет работы Национальная полиция сумела снять около 30 украинцев из списка Интерпола, объявленных в международный розыск Российской Федерацией. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, глава МВД отметил, что он направил генсеку Интерпола Юргену Штоку обращение о необходимости выработки механизма, чтобы заблокировать злоупотребления со стороны Российской Федерации. Ранее Россия объявляла в розыск таких политических на общественных деятелей как Анатолий Гриценко, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Игорь Мазур и других.

"Всего за последние годы благодаря своевременному вмешательству Национальной полиции в Украине удалось обеспечить предотвращение незаконного ограничения прав около 30 наших соотечественников, которых правоохранительные органы РФ пытались задержать на территории других стран-членов Интерпола", - отметил работу правоохранителей Арсен Аваков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арсен Аваков резко ответил на заявление бывшего советника президента РФ Владилава Суркова о том, что Украины как государства якобы не существует.

"Сурков со своими перлами об Украине выглядит, как закомплексованный "стратег", что думает о себе больше, чем стоит - как та шавка, которая пытается лаять на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет независимо от представления о ней отставного шовиниста", - указал Суркову украинский министр.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/avakov-natspolitsii-udalos-snyat-rozyska-1583163670.html
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