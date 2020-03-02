"Мы смогли вычеркнуть из списка Интерпола 30 украинцев, объявленных в розыск Россией", - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что за последних несколько лет работы Национальная полиция сумела снять около 30 украинцев из списка Интерпола, объявленных в международный розыск Российской Федерацией. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, глава МВД отметил, что он направил генсеку Интерпола Юргену Штоку обращение о необходимости выработки механизма, чтобы заблокировать злоупотребления со стороны Российской Федерации. Ранее Россия объявляла в розыск таких политических на общественных деятелей как Анатолий Гриценко, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Игорь Мазур и других.

"Всего за последние годы благодаря своевременному вмешательству Национальной полиции в Украине удалось обеспечить предотвращение незаконного ограничения прав около 30 наших соотечественников, которых правоохранительные органы РФ пытались задержать на территории других стран-членов Интерпола", - отметил работу правоохранителей Арсен Аваков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арсен Аваков резко ответил на заявление бывшего советника президента РФ Владилава Суркова о том, что Украины как государства якобы не существует.

"Сурков со своими перлами об Украине выглядит, как закомплексованный "стратег", что думает о себе больше, чем стоит - как та шавка, которая пытается лаять на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет независимо от представления о ней отставного шовиниста", - указал Суркову украинский министр.



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