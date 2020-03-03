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Украинскую неделю в Европарламенте сорвал коронавирус

Из-за коронавируса проблемы Украины уходят на второй план. Европарламент резко меняет повестку дня.

сегодня, 08:01
Автор:

• Виолетта Комаровская

Украинскую неделю в Европарламенте сорвал коронавирус

Украинская неделя в Европарламенте не состоится. Ее пришлось отменить из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщили в  Представительстве Украины при Евросоюзе.  

Обсуждение украинских вопросов должно было стартовать уже сегодня, 3 марта и продлиться до четверга, 5 марта. Однако, Европарламент в срочном порядке начал менять повестку дня. 

Всему виной - коронавирус Covid-19. В Европарламенте решили не рисковать и не собирать под одной крышей много людей, которые, к тому же, должны были съехаться с разных стран, в частности, и тех, где бушует инфекция. 

Стоит отметить, что Украинскую неделю в Европарламенте не отменили совсем, говорится в сообщении Представительства Украины при ЕС. Ее лишь перенесли, правда, на неопределенный срок, поскольку Европейский парламент ограничил проведение любых массовых мероприятий.

"Мы искренне благодарим всех, кто проявил интерес к мероприятиям, запланированным в рамках Украинской недели. Когда ограничения будут сняты, мы будем искать новые возможности, чтобы организовать в Европарламенте Украинскую неделю, о чем обязательно проинформируем всех дополнительно", - пояснили в ведомстве. 

Ранее Европейский парламент решил отменить почти все публичные мероприятия, которые предполагали нахождение в одном месте большого количества людей. Также в помещение Европарламента пока не будут пускать тех, кто в течении последних двух недель бывал в регионах, охваченных коронавирусом нового типа, либо же контактировали с инфицированными. 

"Комментарии" уже писали о том, что из-за коронавируса Ryanair сократил количество рейсов в Италию и обратно. 




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Источник: https://www.facebook.com/UkraineEUMission/
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