Украинскую неделю в Европарламенте сорвал коронавирус

Украинская неделя в Европарламенте не состоится. Ее пришлось отменить из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщили в Представительстве Украины при Евросоюзе.

Обсуждение украинских вопросов должно было стартовать уже сегодня, 3 марта и продлиться до четверга, 5 марта. Однако, Европарламент в срочном порядке начал менять повестку дня.

Всему виной - коронавирус Covid-19. В Европарламенте решили не рисковать и не собирать под одной крышей много людей, которые, к тому же, должны были съехаться с разных стран, в частности, и тех, где бушует инфекция.

Стоит отметить, что Украинскую неделю в Европарламенте не отменили совсем, говорится в сообщении Представительства Украины при ЕС. Ее лишь перенесли, правда, на неопределенный срок, поскольку Европейский парламент ограничил проведение любых массовых мероприятий.

"Мы искренне благодарим всех, кто проявил интерес к мероприятиям, запланированным в рамках Украинской недели. Когда ограничения будут сняты, мы будем искать новые возможности, чтобы организовать в Европарламенте Украинскую неделю, о чем обязательно проинформируем всех дополнительно", - пояснили в ведомстве.

Ранее Европейский парламент решил отменить почти все публичные мероприятия, которые предполагали нахождение в одном месте большого количества людей. Также в помещение Европарламента пока не будут пускать тех, кто в течении последних двух недель бывал в регионах, охваченных коронавирусом нового типа, либо же контактировали с инфицированными.

"Комментарии" уже писали о том, что из-за коронавируса Ryanair сократил количество рейсов в Италию и обратно.









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