Украина собирает Совет Безопасности ООН из-за Крыма

Украина созывает Совет Безопасности ООН на пятницу, 6 марта. Заседание приурочили годовщине аннексии Крыма. Об этом написал в Facebook пресc-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Члены СБ ООН соберутся, чтобы обсудить проблемы и вопросы, связанные с оккупацией украинского полуострова. Идея собрать подобное заседание в дни годовщины оккупации Крыма принадлежит Украине. Однако, ее поддержали и ряд других стран-партнеров. Среди них - США, Франция, Эстония, Бельгия, Великобритания и Германия.

Со своей стороны, Украина хочет пригласить на заседание людей, непосредственно занимающихся проблемами аннексии. Это и представители Меджлиса крымскотатарского народа, и члены общественных организаций, и представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Он собирается выступить во время заседания лично.

Заседание Совбеза ООН должно начаться в пятницу в Нью-Йорке в 17:00 по киевскому времени.

"Цель заседания: проинформировать международное сообщество о нарушениях прав человека в Крыму, а также обсудить взаимодействие между Генсеком, СБ и гражданским обществом с целью прекращения нарушений оккупационными властями основных прав и свобод человека", - сообщил Олег Николенко.

Также членов Совета Безопасности хотят ознакомить с вероятными сценариями деоккупации украинского Крыма.

Заседание Совета Безопасности будет происходить по формуле Арриа, то есть, на него пригласят экспертов, общественников и т.д., а не только членов СБ.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в ООН призвали Россию и Сирию прекратить насилие в Идлибе.

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