В ООН призвали Кремль и Асада прекратить насилие в Идлибе

Постоянный представитель США в ООН Келли Крафт заявила, что Россия должна прекратить военную операцию в Сирии. Об этом он заявила на экстренном заседании Совбеза ООН, посвященном обострению ситуации в Идлибе, передает "Немецкая волна".



"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить вылеты своих боевых самолетов, мы также призываем сирийские силы и поддерживающую их Россию отойти к линиям прекращения огня, впервые установленным в 2018 году", - подчеркнула она.



По словам Крафт, формат урегулирования, который был инициирован Россией, Турцией и Ираном и запущен в Астане в 2017 году, "полностью разрушен" и возвращение к нему невозможно.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш со своей стороны назвал авиаудар в Идлибе "одним из самых тяжелых моментов" войны в Сирии и призвал стороны конфликта к перемирию.



Страны Евросоюза выступили с отдельным совместным заявлением. Документ зачитал постоянный представитель Бельгии при ООН Марк Пекстен, который председательствует в Совбезе ООН в феврале. В заявлении содержится требование к руководству России и Сирии "немедленно прекратить огонь" и обеспечить "беспрепятственный гуманитарный доступ" в пострадавшие от обстрелов районы.



Постпред России в ООН Василий Небензя в свою очередь опроверг заявления Турции о поддержке российской авиацией сирийских войск в Идлибе. Кроме того, по его словам, Турция не предоставила координаты нахождения своих военных для исключения столкновений.



Однако представитель Турции Феридун Синирлиоглу заявил, что его страна передавала россиянам координаты нахождения своих военных. Более того, радары зафиксировали полеты сирийской и российской авиации над указанным районом во время авиаудара.

Как сообщал сайт "Комментарии", турецкая власть отчиталась о массированных атаках по целям в Сирии. С помощью авиации и артиллерии турецким военным удалось поразить свыше 200 целей армии Сирии.



Удары стали ответом на агрессию российских военных и армии Сирии в отношении позиций турецкий сил, в результате чего погибли 33 бойца армии Турции.

Украина выразила солидарность с мировым сообществом в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что действия России представляют угрозу для всего мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!