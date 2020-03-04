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Майкл Блумберг вышел из президентской гонки США после «супервторника» и поддержал Джо Байдена

Он заявил, что это поможет победить действующего президента США Дональда Трампа.

сегодня, 18:23
Автор:

• Антон Варанов

Майкл Блумберг вышел из президентской гонки США после «супервторника» и поддержал Джо Байдена

Сегодня, 4 марта, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который участвовал в праймериз Демократической партии ради выдвижения на выборы президента США, покинул гонку и поддержал бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Hill.

Основной причиной такого решения стало разгромное поражение Блумберга во время "супервторника". Ему не помогли даже потраченные на предвыборную кампанию сотни миллионов долларов.

Блумберг заявил, что три месяца назад вступил в гонку за президентство с целью победить действующего президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. И покидает гонку он по той же причине — чтобы помочь демократам совместными усилиями победить Трампа.

Бывший мэр Нью-Йорка поддержал бывшего вице-президента США Джо Байдена и назвал его "лучшим кандидатом для победы над Трампом в ноябре". Также он призвал народ США объединиться вокруг Демократической партии.

Как сообщал портал "Комментарии", другой кандидат от демократов и открытый гей Пит Буттиджич покинул президентскуюгонку и также поддержал Джо Байдена.


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Источник: https://thehill.com/homenews/campaign/485498-bloomberg-drops-out-of-2020-race
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