Грядущий обмен: Украина намерена забрать около 200 пленных

Украина планирует вернуть домой во время следующего обмена около двухсот человек. Об этом секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил в эфире "Украинского радио".

Сейчас Украина активно готовит документы для нового обмена. В частности, уточняются списки пленных, которых удерживают боевики на оккупированном Донбассе. Они постоянно меняются, вносятся коррективы, добавляются фамилии. Пока Украина нацелена забрать около 200 человек.

"Списки для обмена уже есть, есть отдельная группа, которая ими занимается. Мы имеем большое желание забрать наших пленных домой", - объяснил Данилов.

Сейчас, говорит, секретарь СНБО необходимо сделать все, чтобы в списки не попали, например те люди, которые причастны к пыткам украинцев на оккупированных территориях.

По словам, бывшего омбудсмена Валерии Лутковской, на оккупированных территориях сейчас удерживают около трехсот украинцев.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о том, что обмен может произойти уже до конца марта. Об этом он в частности разговаривал в Минске с представителями администрации президента России Владимира Путина. Обмен по формуле "всех на всех" - одно из ключевых заданий, которые обозначили лидеры Нормандской четверки во время декабрьского саммита в Париже.

Последний масштабный обмен произошел 27 декабря прошлого года. Украина отдала боевикам 124 человека. Вместо этого, домой с оккупированного Донбасса вернулись 76 человек - как военные, так и мирные граждане.

Ранее "Комментарии" писали о том, что бывших беркутовцев, которых отдали в ОРДЛО хотят вернуть на подконтрольную Украине территорию.









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