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Экс-беркутовцев, которых отдали на обмен в ОРДЛО, хотят вернуть на подконтрольную Украину

Адвокат подозреваемых в расстрелах на Майдане рассказал, что Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина пытаются вернуть для проведения судебного процесса

сегодня, 19:37 220
Автор:

• Екатерина Белоброва

Экс-беркутовцев, которых отдали на обмен в ОРДЛО, хотят вернуть на подконтрольную Украину

Трех обвиняемых по делу о расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года, которые находятся на оккупированной территории Донбасса после обмена содержащимися планируют вернуть на контролируемую украинскому правительству территорию. Речь идет о бывших бойцах спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Об этом передает издание "Громадское", ссылаясь на их адвоката Александра Горошинского.

"Мы делаем все возможное, чтобы вернуть остальных ребят. Также надеемся, что продолжим заседание в полном составе", - отметил правозащитник бывших сотрудников силовой структуры "Беркут".

Отметим, что что обвиняемого Олега Янишевского передали в рамках обмена передали на оккупированную территорию Луганской области, а Павла Аброськина и Сергея Зинченко - Донецкой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что двое из пяти экс-беркутовцев, которые были отправлены на обмен с Л/ДНР, вернулись в Киев и написали письменное обращение украинской власти.

"Более 5 лет нас держали за решеткой за преступления, которых мы не совершали. Виноватыми нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году. Все это время руководство Украины использовало нас чтобы "отчитываться" перед частью украинского народа о привлечении к ответственности виновных в расстрелах протестующих на Майдане", - сказано в открытом письме.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/robimo-use-mozhlive-abi-povernuti-reshtu-eksberkutivciv-obvinuvachenih-u-rozstrilah-na-majdani-advokat
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